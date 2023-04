Ucrainenii au transmis un mesaj ironic după ce presa a scris că general-colonelul rus Mihail Mizințev a fost demis.

”General-colonelul Mizințev a fost demis din funcția de ministru adjunct al Apărării pentru logistică. El nu este un simplu hoț, ci un ucigaș priceput a zeci de mii de locuitori ai Mariupolului. Viitorul său ca inculpat la tribunal și criminal de război condamnat i se va potrivit perfect”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării pe Twitter.

colonel general mizintsev has been fired as 🇷🇺 deputy defmin for logistics. He is not simply a master thief, but also a skilled murderer of tens of thousands of Mariupol residents. His future as a defendant at the tribunal and as a convicted war criminal will suit him perfectly.