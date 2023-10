Reacția ironică a Kievului la gluma proastă despre Zelenski făcută de Elon Musk: ”În 5 minute s-a trezit băgat în rahat până peste cap”

Parlamentul ucrainean şi preşedintele instituției l-au ironizat luni, 2 octombrie, pe miliardarul Elon Musk după ce acesta a postat pe platforma sa socială un meme prin care lua peste picior insistenţa cu care preşedintele Volodimir Zelenski cere ajutor Occidentului pentru războiul împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Elon Musk este proprietarul SpaceX, care furnizează serviciile de comunicaţii prin satelit Starlink, vitale pentru efortul de apărare al Ucrainei, însă declaraţiile sale au iritat uneori Kievul de la invazia lansată de Rusia.

În primele ore ale zilei de luni, Musk a postat un meme pe platforma sa X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, în care apare Zelenski şi următorul comentariu: ”Când au trecut 5 minute şi nu ai cerut un miliard de dolari ajutor”.

Liderul ucrainean şi principalii săi colaboratori au făcut apel la aliaţii lor pe tot parcursul războiului pentru a obţine ajutor militar de miliarde de dolari pentru a rezista şi a respinge invazia Rusiei.

Preşedintele parlamentului ucrainean, Ruslan Ştefanciuk, a ripostat la ironiile lui Musk prin propria postare pe X. ”Atunci când ...(Elon Musk) a încercat să cucerească spaţiul, dar ceva nu a mers bine şi în 5 minute s-a trezit băgat în rahat până peste cap”, o referire aparentă la lansarea eşuată a rachetei SpaceX, din aprilie.

The case when a dude @elonmusk tried to conquer space, but something went wrong and in 5 minutes he was up to his eyeballs in shit. https://t.co/4SW9dJNJvt