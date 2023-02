Kievul și Washingtonul au reacționat marți, 21 februarie, la scurt timp după discursul de aproape 2 ore susținut de președintele Vladimir Putin, la un an de la declanșarea invaziei în Ucraina.

Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a scris pe Twitter că, prin discursul său, președintele rus ”și-a demonstrat irelevanța și confuzia”.

”Putin și-a demonstrat public irelevanța și confuzia.

Peste tot există naziști, marțieni și teorii ale conspirației”, a scris Podolyak pe Twitter.

El a mai subliniat că Federația Rusă nu are ”soluții promițătoare” la impasul în care Putin spune că se află acum țara.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"...

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament