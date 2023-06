Grupul Wagner trece la un nou nivel de recrutări. Ce le oferă gamerilor care acceptă să piloteze drone de război

Grupul de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, vrea să angajeze pasionați de jocuri video care să piloteze drone.

Anunțul a fost postat site-ul rusesc de socializare VKontakte, potrivit SkyNews.

Candidatul ideal trebuie să aibă între 21 și 35 de ani, o formă fizică bună, să aibă experiență în jocuri pe calculator de simulare a zborului și să fie obișnuit să stea ”ore întregi în șir jucându-se”.

Experiența de luptă nu este necesară, se mai arată în anunț.

Cei care vor fi aleși vor fi instruiți, vor primi asigurare de sănătate și de viață, echipament modern și bani.

”Am 20 de ani de experiență în Call of Duty. Mă acceptați?”, a comentat o persoană la anunț. ”Vă dați seama că acesta nu este un joc? Ați fi la război”, i-a răspuns un recrutor Wagner. Un alt internaut a precizat că are peste 7.000 de ore de experiență în simulări de zbor pe calculator, dar că are 42 de ani. În răspunsul primit i s-a spus că încă mai poate aplica pentru a pilota cvadricoptere ca membru al unei unități de luptă corp la corp.