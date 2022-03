Rețelele electrice din Ucraina și Republica Moldova au fost conectate la rețeaua continentală europeană, a declarat asociația de rețea Entsoe, într-un comunicat. Acesta este o primă etapă a procesului.

Conectarea vine după o solicitare urgentă din 27 februarie a operatorilor de rețele din Ucraina și Moldova de a accelera procesul de conectare a rețelelor care a început în 2017. Decizia de a începe operațiunile de probă vine după ce Enstoe s-a asigurat că este posibil din punct de vedere tehnic și sigur pentru sistemul general de electricitate pentru a face acest lucru.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe Twitter că Ucraina a finalizat procesul de conectare la principala rețea electrică europeană. „Acum, electricitatea (ucraineană) circulă în (UE) și invers”, a spus el.

🇺🇦 has become a member of 🇪🇺 Energy Union. The unification of 🇺🇦 & 🇪🇺 energy systems has been completed. Now 🇺🇦 electricity flows in 🇪🇺 & vice versa. Grateful to 🇪🇺 members, personally to @vonderleyen , @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acest pas important pentru Ucraina și Republica Moldova, deopotriva.

Ukraine, Moldova and Europe: shared values, shared power and solidarity.

I welcome the key step taken today to keep lights on and houses warm in these dark times by synchronising the electricity grids of 🇺🇦🇲🇩 with 🇪🇺 grid.

We'll continue working to stabilise their power systems pic.twitter.com/x2UZRtO7Ze