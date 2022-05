Ministerul Afacerilor Externe a informat luni, 30 mai, că țara noastră va găzdui, în premieră, Reuniunea Liderilor de la Munchen. La eveniment vor fi abordate subiecte de interes major pentru securitatea regională, europeană şi euroatlantică.

Potrivit unui comunicat de presă, este vorba de o sesiune în format restrâns a Liderilor de la Munchen, care va avea loc înaintea reuniunii miniştrilor de Externe din statele membre NATO, găzduită pentru prima dată de către România, în perioada 29-30 noiembrie 2022.

Decizia Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC) ca România să găzduiască Reuniunea Liderilor de la Munchen reconfirmă profilul diplomatic activ al ţării noastre la nivel internaţional pe dimensiunea de securitate şi rolul pe care îl joacă la nivel regional, european şi transatlantic, inclusiv în contextul războiului ilegal purtat de Rusia împotriva Ucrainei, precizează MAE.

Proud to announce that #Bucharest🇷🇴 will host the "Munich Leaders Meeting" of the @MunSecConf at the end of November 2022. Looking fwd to insightful & vibrant debates on the regional, European&Euro-Atlantic #Security, just before t/@NATO#ForMin that I will host on 29-30 November https://t.co/dufvqWVes8