Cum justifică Rusia noile atacuri cu rachete în care au fost uciși mai mulți civili ucraineni: ”Obiectivul a fost atins” VIDEO/FOTO

Ministerul rus al Apărării a transmis vineri, 28 aprilie, că raidul de joi noapte cu rachete şi drone a avut ca ţintă unităţile de rezervă ale armatei ucrainene, pentru a le împiedica deplasarea spre linia frontului, având în vedere contraofensiva pe care o pregăteşte armata ucraineană, relatează Reuters.

”În cursul nopţii, Forţele Aeriene Ruse au efectuat un raid cu rachete folosind arme de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune care au ţintit bazele de desfăşurare temporară a unităţilor de rezervă ale armatei ucrainene”, a precizat la un briefing de presă purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

”Obiectivul raidului a fost atins. Toate obiectivele desemnate au fost lovite. Înaintarea rezervelor inamicului spre zona de luptă a fost zădărnicită”, a susţinut oficialul rus.

De partea sa, armata ucraineană susţine că a doborât 21 dintr-un total de 23 de rachete de tipul X-101/X-555 şi două drone. Rachetele au fost lansate în jurul orei 04:00 de bombardiere strategice Tu-95 din zona Mării Caspice.

Administraţia militară din Kiev a anunţat că 11 rachete de croazieră ruseşti şi două drone au fost doborâte deasupra capitalei, fără a produce victime sau distrugeri notabile. Însă în alte oraşe sunt victime şi pagube, în special în oraşul Uman din centrul ţării, unde a fost lovit un bloc de locuinţe, un bilanţ provizoriu al victimelor civile în urma acestui raid pe ansamblul Ucrainei fiind de 17 morţi.

Video of a destroyed residential house in #Uman from a drone.

Rusia neagă că ar ţinti zone locuite, dar fragmente din rachetele sale doborâte de antiaeriana ucraineană cad peste astfel de zone şi prin urmare produc victime în rândul populaţiei civile.

#Russian occupiers attacked #Dnipro at night

Ads

A 31-year-old woman and her 2-year-old daughter died. Three people were injured. pic.twitter.com/lVWQ1x6ejz