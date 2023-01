Un analist în domeniul apărării a descoperit o nouă ”barieră defensivă majoră” în portul Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea, relatează SkyNews.

H.I. Sutton a declarat că barajul plutitor nou construit poate îngreuna situația pentru dronele maritime, care au fost folosite anterior asupra Sevastopolului de către armata ucraineană.

Analistul a subliniat că atacul din octombrie a avut un ”impact dramatic” asupra Marinei Ruse.

Here -> https://t.co/gwZSEVJwzI #Russia has added yet another major defensive barrier inside Sevastopol harbor. This reflects the threat of #Ukrainian 'maritime drones' (USVs) #OSINT pic.twitter.com/UTyHYNF83d

Alte imagini din satelit, postate de analistul OSINT Brady Afrika, arată că soldații ruși sapă tranșee în peninsula Crimeea. Tranșeele se pot observa în apropierea istmului de la sud de Armiansk și Suvorovo, la aproximativ 10 km de regiunea Herson.

Trenches built by Russian forces in northern Crimea are visible in recent satellite imagery.

These positions were constructed over the past month and are about 10 kilometers from Kherson Oblast. pic.twitter.com/4C9AI3wrO3