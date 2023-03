Rusia începe o nouă campanie de recrutare. Cum încearcă Kremlinul să adune încă 400.000 de soldați

Presa rusă de stat a anunțat că Ministerul Apărării pregătește o nouă campanie de recrutare pentru a înrola 400.000 de soldați.

Ministerul britanic al Apărării a precizat joi, 30 martie, în raportul său zilnic, că autoritățile ruse prezintă campania ca pe una de recrutare de personal voluntar și profesionist, mai degrabă decât ca pe o nouă mobilizare obligatorie, relatează Sky News.

Autoritățile ruse au ales probabil un presupus ”model de voluntariat” pentru a acoperi deficitul de personal, pentru a minimiza disidența internă, a mai transmis ministerul.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2023.

