Rușii își consolidează prezența militară în Mariupol. Mesajul cinic scris pe acoperișul unei baze a armatei FOTO

Armata rusă construiește o bază militară în Mariupol pentru a-și consolida prezența în orașul-port capturat Mariupol, relatează BBC.

Informațiile au fost confirmate prin prezentarea unor fotografii din satelit publicate de compania de observare a Pământului Maxar.

În imagini se observă o construcție în formă de U, ridicată în centrul orașului. Pe acoperiș e inscripționată steaua armatei ruse, în culorile roșu, alb și albastru, alături de mesajul ”Pentru oamenii din Mariupol”.

A new military base of the occupiers appeared in the center of #Mariupol .

Orașul Mariupol a fost sub asediu aproape trei luni la începutul anului, o mare parte din el fiind acum în ruine. Potrivit estimărilor oficialilor ucraineni, în bombardamente au fost uciși aproximativ 25.000 de civili. ONU a confirmat moartea a 1.348 de civili, precizând însă că numărul real al victimelor a fost ”probabil cu mii mai mare”.

Alte imagini surprinse din satelit arată că cimitirul principal al orașului a fost extins. Luna trecută, o analiză a imaginilor obținute de BBC Panorama a sugerat că 1.500 de morminte noi au fost săpate în cimitir.

Imaginile publicate de compania Maxar arată cimitirul pe 29 martie (stânga) și pe 30 noiembrie (dreapta).

The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN