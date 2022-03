Cum împarte Rusia fascism în toată Europa. "Oligarhul ortodox", omul de legătură dintre Kremlin și extrema dreaptă din Occident

O investigație a publicației New Lines Magazine, în colaborare cu alte organe de presă europene, printre care revista italiană l'Espresso și ziarul german Sueddeutsche Zeitung, oferă dovezi despre cât de mult un partid european important, cunoscut pentru politica sa rasistă și xenofobă, s-a bazat pe finanțare și sprijin politic strategic din partea unui reprezentant-cheie și traficant de influență al Kremlinului.

„În noiembrie anul trecut, în timpul vizitei de lucru a lui Matteo (n.r. Matteo Salvini) la Moscova, șeful meu a aranjat o întâlnire privată cu el, închiriind o cameră la același etaj al hotelului Lotte pentru a împiedica presa occidentală să afle despre întâlnire".

Așa a scris Mihail Iakușev, cetățean rus, într-un document pe care și l-a trimis pe mail, pe 18 iunie 2019. Iakușev este directorul Tsargrad, o organizație din Rusia care se descrie ca un grup de companii a căror misiune este „renașterea măreției Imperiului Rus”.

Matteo Salvini, fostul vicepremier italian și ministru de interne și actual lider al Ligii, partidul naționalist și anti-imigranți din Italia, este senator în Camera superioară a Parlamentului Italiei, și un admirator declarat al președintelui rus Vladimir Putin, pe care în 2019 l-a etichetat „cel mai bun om de stat de pe Pământ în prezent”.

În timp ce Rusia își încheie prima lună de război în Ucraina, întreprins sub un pretext fals de „de-nazificare”, aceste comunicări arată că este complet aliniată cu o mulțime de politicieni și activiști de extremă-dreapta din întreaga Europă care se apropie mai mult de definiția fascismului decât o face guvernul de la Kiev, scrie New Lines Magazine.

Șeful lui Iakușev și președintele grupului de companii Tsargrad este Konstantin Malofeev, un politician rus și afacerist mai bine cunoscut ca „oligarhul ortodox” pentru religiozitatea sa aparentă. Malofeev a fost sancționat de UE și SUA pentru implicarea sa în anexarea ilegală a Crimeei, în 2014. Ucraina l-a acuzat că finanțează grupuri paramilitare ilegale proruse.

În documentul trimis de Iakușev, el și-a exprimat îngrijorarea că „situația s-a deteriorat drastic” și „acum nu putem continua să avem contact cu Matteo”. Potrivit documentului, contactul dintre Salvini și Tsargrad ar fi fost consilierul lui Salvini, Gianluca Savoini, care „și-a pierdut accesul liber la șeful său”.

În februarie, revista italiană l'Espresso a publicat o investigație în care a dezvăluit negocierile secrete ale lui Savoini la Moscova, cu scopul aparent de a obține finanțare ascunsă în valoare de milioane de euro către Liga, înainte de alegerile europarlamentare din 2019.

Ca urmare a acestei expuneri, Savoini era „sub supravegherea atentă a serviciilor de securitate locale (n.r. italiene)”. El s-a gândit cum să ia legătura cu Salvini ca acesta din urmă să „poată aloca o persoană de încredere care să ne contacteze, cu care să putem comunica în Rusia sau oriunde în Europa”.

Același document descrie un plan de a organiza o convenție în toamna anului 2019 la Palatul Konstantinovsky din Sankt Petersburg. Liderii fracțiunii Identitate și Democrație a Parlamentului European, proaspăt creată, care unește partidele sale politice de extremă-dreapta, urmau să fie invitați să participe. Întâlnirea urma să fie acoperită de presa internațională.

Evenimentul nu a avut loc niciodată.

În iulie 2019, BuzzFeed News a publicat înregistrarea negocierilor lui Savoini de la Moscova, detaliind clar planurile de obținere de fonduri ilicite rusești pentru Liga. La scurt timp după dezvăluiri, procurorii italieni de la Milano au deschis o anchetă, încă în curs, care-l vizează Savoini.

Tsargrad și ofițerii săi de la Moscova au continuat să acționeze drept contacte ale partidelor de extremă-dreapta din Rusia. Ei au întreprins măsuri clandestine pentru a ascunde legăturile dintre politicienii europeni și Aleksandr Dugin, susținător deschis, de multă vreme, al cuceririi Ucrainei de către Rusia. În unele cazuri, partidele de extremă-dreapta au cerut sfaturi de la ceea ce numeau „prietenii lor ruși” pentru a împiedica propunerile anti-Rusia în Parlamentul European. Tsargrad a servit și ca intermediar între partide și politicienii de rang înalt ai Rusiei.

Un plan elaborat de organizație în martie 2021 a avut în vedere crearea unei rețele care să fie cunoscută sub numele de „Altintern”, posibil o variantă a vechiului portmantou sovietic Comintern, care era prescurtarea de la Internaționala Comunistă, un organ cu sediul la Moscova menit să recruteze străini care să susțină bolșevismul și să faciliteze lovituri de stat în străinătate. Printre cei programați să se alăture s-au numărat constituenții mișcării Democrație și Identitate, care deține 64 din cele 705 de locuri în Parlamentul European și este formată din membri ai Ligii și Adunarea Națională, cunoscută anterior drept Frontul Național, partidul reacționar și șovin al Franței, condus de Marine Le Pen.

„Fără angajamentul nostru activ și sprijinul tangibil pentru partidele conservatoare europene, popularitatea și influența lor în Europa vor continua să scadă”, se arată într-un document intern creat de Iakușev și vehiculat printre ofițerii Tsargrad.

Documentul a menționat lockdownul din cauza COVID-19, problemele cu programele de vaccinare în masă din Europa și încercările de a bloca încercările de a obține licențe europene pentru vaccinurile rusești drept motive pentru „reluarea măsurilor de restabilire a contactelor cu formațiunile eurosceptice”.

„Credem că în acest moment există încă posibilitatea restabilirii contactelor pentru lucrul sistematic cu euroscepticii pentru a contracara politica de sancțiuni a Bruxellesului”, se arată în textul Tsargrad.

„Malofeev a îndeplinit sarcinile Kremlinului, care au inclus amestecul în alegerile bosniace și poloneze”, potrivit lui Kalev Stoicescu, cercetător în problemele rusești la Centrul Internațional de Studii pentru Apărare, un grup de analiză din Tallinn, Estonia. „El a organizat întâlnirile extremiștilor europeni de dreapta. El a intermediat un împrumut de 11 milioane de euro de la bănci rusești pentru partidul lui Marine Le Pen”.

Stoicescu l-a descris pe Malofeev drept un oligarh, un agent al Kremlinului și un fanatic „care este mai ortodox decât patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse”. Malofeev are un dispreț fățiș pentru drepturile LGBTQ și s-a coordonat cu grupuri creștine americane anti-gay.

Nu este clar dacă ambiția organizației Tsargrad de a demara crearea unei rețele paneuropene de partide de extremă-dreapta a fost îndeplinită. În iulie 2021, 16 partide populiste de dreapta din întreaga UE au semnat o declarație în care criticau integrarea în UE. Procesul a fost condus de Adunarea Națională a lui Le Pen.

„UE devine din ce în ce mai mult un instrument al forțelor radicale care ar dori să realizeze o transformare culturală, religioasă și în cele din urmă o construcție fără națiune a Europei, cu scopul de a crea un superstat european”, se arată în declarație.

De asemenea, a reafirmat „convingerea noastră că familia este unitatea de bază a națiunilor noastre. Într-o perioadă în care Europa se confruntă cu o criză demografică gravă, cu rate scăzute ale natalității și populație îmbătrânită, elaborarea de politici pro-familie ar trebui să fie un răspuns în locul imigrației în masă.”

Multe dintre întâlnirile pe care partidele de extremă-dreapta le organizau fie cu Malofeev, fie cu alți actori politici ruși au fost organizate în secret. De exemplu, Savoini a aranjat o întâlnire la începutul lui 2016. „Pe 28 ianuarie va avea loc o mare întâlnire a [Ligii] cu Marine Le Pen, [președintele Partidului Libertatea de extremă-dreapta austriac, Heinz-Christian] Strache și alte partide ale grupului european, la Milano. După cum am spus în decembrie, vom invita chiar și Rusia Unită și pe Aleksandr Dugin”. Mesajul a fost trimis de Savoini pe adresa de e-mail a Dariei Dugina, fiica lui Dugin. Evenimentul trebuia să includă un prânz privat „cu Matteo, câțiva membri importanți ai [Ligii] și prietenii noștri ruși”.

Când s-a apropiat data evenimentului, Savoini a trimis un alt e-mail, de data aceasta lui Aleksandr Dugin însuși. El a explicat că Liga este atacată de presa internațională, care relatează despre finanțarea de către Rusia a partidului italian.

„Știm că acest lucru nu este adevărat, dar trebuie să evităm prezența oficială la 28 ianuarie a rușilor care poate duce la alte articole și controverse internaționale”, a explicat Savoini. „Partidul lui Wilders [politician olandez de extremă-dreapta] a cerut oficial că este mai bine ca personalitățile ruse să nu fie la această întâlnire publică în seara zilei de 28.”

Savoini l-a întrebat pe Dugin dacă Malofeev o va suna pe Le Pen, ca să „ne putem organiza să ne întâlnim cu ea la hotel în dimineața zilei de 29 ianuarie și nu în public”.

În mai multe e-mailuri există discuții despre importanți politicieni de extremă-dreapta europeni care au întâlnit pe cineva numit „K”, care probabil înseamnă Konstantin Malofeev, într-o cameră de hotel din Moscova. În alte cazuri, subalternii lui Malofeev au organizat întâlniri pentru oaspeții lor europeni cu politicieni ruși precum Konstantin Kosachev, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Consiliului Federației Ruse, senatul țării. Kosachev este, de asemenea, sancționat de SUA și UE.

În ianuarie 2019, Savoini pare să fi organizat o călătorie la Moscova pentru deputații germani din partidul neo-nazist Alternativa pentru Germania (AfD). "Domnul K vă va aștepta pe dumneavoastră și pe domnul Bjorn Hoecke în biroul său din Moscova la sfârșitul lunii ianuarie, dacă puteți”, se arată în unul dintre e-mailurile sale. „În aceeași zi, vă voi prezenta lui Andrei Klimov, șeful partidului Relații Externe al partidului Rusia Unită (n.r. partidul lui Putin) și vom fi găzduiți în biroul central al Partidului. Întâlnirea cu domnul K va fi, desigur, privată”.

Rețeaua lui Malofeev nu numai că a reușit să disemineze puncte de discuție pro-Kremlin în tot peisajul politic european, dar a făcut și amendamente pentru diferite moțiuni care urmau să fie prezentate fie Parlamentului European, fie legislaturilor naționale.

În martie 2015, de exemplu, Gabrielius Landsbergis, pe atunci membru lituanian al Parlamentului European (PE) și acum ministru de externe al țării, a pregătit la Bruxelles o moțiune critică la adresa Rusiei.

„Textul este foarte negativ”, a scris Claudio D'Amico, pe atunci șeful biroului de externe al Ligii, într-un e-mail către Alexey Komov, liderul filialei ruse a Congresului Mondial al Familiilor (WCF), un grup virulent anti-LGBTQ, favorizat de Salvini, care a vorbit la una dintre conferințele sale din orașul italian Verona în 2019. WCF este sponsorizat de Malofeev și Vladimir Yakunin, un alt oligarh rus sancționat de SUA. Fost șef al Căilor Ferate Ruse, un monopol feroviar deținut de stat, Yakunin este și fost ofițer KGB.

„Vă rugăm să ne trimiteți cât mai curând posibil amendamentele pe care le vom lua în considerare pentru a le transmite”, a scris D'Amico într-un e-mail examinat de New Lines Magazine.

„Vă vom trimite recomandările noastre cu privire la amendamentele la text cât mai curând posibil”, a răspuns Komov.

Schimbul de mesaje electronice a fost trimis și către Savoini."Perfect! Multumesc Alexey! Trimite-ne amendamente la text, ca să putem face „lupta bună””, a răspuns el.

Mai târziu, în iunie, trei dintre europarlamentarii Ligii — Lorenzo Fontana, Gianluca Buonanno și Mara Bizzotto — au numit moțiunea „rusofobă” și „sinucigașă” și au votat împotriva ei.

Un alt document văzut de New Lines a fost scris de Ekaterina Minakhina, o angajată din Tsargrad, conform metadatelor sale. Scris în limba rusă sub formă de memoriu de acțiune și formulat pe 15 februarie 2016, a vizat două legislaturi europene: a Austriei și a Italiei.

În prima secțiune, „Rezoluția privind ridicarea sancțiunilor anti-ruse în Parlamentul austriac”, Minakhina îl numește pe Johannes Hübner, un parlamentar de atunci din Partidul Libertății din Austria, drept potențial vorbitor.

Ea a subliniat în continuare o campanie de mesaje media bazată pe afirmația că „sancțiunile anti-ruse provoacă daune ireparabile economiei austriece”. În ceea ce pare să fi fost un fel de taxă pentru serviciu, documentul a concluzionat că costul unui astfel de demers ar fi de aproximativ 20.000 de dolari și, „în cazul votului favorabil”, de 15.000 de dolari suplimentari.

Deși acest proiect nu are context și detalii suplimentare, scopul său aparent a apărut luni mai târziu.

În iunie 2016, Hübner a prezentat în Parlamentul austriac o moțiune independentă pentru o rezoluție intitulată în mod familiar „Ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei”. „Această politică a Uniunii Europene împotriva Rusiei a cauzat prejudicii considerabile economiei Republicii Austria”, a declarat Hübner. Moțiunea sa a fost respinsă.

Propunerea Italiei, care a cerut, în mod similar, o campanie de mesaje pentru a argumenta că sancțiunile împotriva Rusiei „vor provoca daune ireparabile economiei Italiei”, l-a numit pe senatorul Paolo Tosato drept vorbitor.

În urmă cu câteva săptămâni, pe 3 martie, Salvini a făcut o vizită neașteptată la Przemysl, un oraș polonez aproape de granița cu Ucraina, se presupune că în semn de solidaritate pentru refugiații care fug din războiul din Ucraina. Wojciech Bakun, primarul orașului Przemysl, stând alături de fostul ministru de interne italian, a mulțumit grupurilor italiene care au ajutat în criza umanitară.

As Matteo Salvini visits the Poland-Ukraine border, the mayor of Przemysl shows him the Putin-admiring T-shirt he proudly wore in Moscow. Not so simple for a leopard to change its spots. pic.twitter.com/beehtKTS3h