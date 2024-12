Rusia nu a fost în stare să termine mai multe fregate foarte avansate, fără motoare din Ucraina. Toate navele au fost vândute Indiei VIDEO

INS Tushil este cea mai nouă navă militară a Indiei. Este o fregată multirol avansată, construită în Rusia, cu caracteristici stealth și capabilă să lanseze rachete de croazieră. Ministrul indian al Apărării a mers personal la Kaliningrad, în Rusia, ca să preia nava. Doar că vasul nu trebuia să fie indian. Trebuia să fie Admiral Butakov, parte a flotei Rusiei de la Marea Neagră. Dar regimul lui Putin nu a putut termina nava fără motoarele produse în Ucraina, la Nikolaev, așa că a fost vândută Indiei.

Witness history in the making! The grand commissioning of #INSTushil in the presence of Hon'ble Raksha Mantri Shri Rajnath Singh at Kaliningrad #Russia , marks a new chapter in maritime excellence

Guarding the Seas, Defending the Nation – The Protector Shield

Mândria Indiei, eșecul Rusiei, așa poate fi caracterizată nava INS Tushil. Ministrul indian al Apărării și echipajul noii nave s-au îmbrăcat bine, cu mănuși și căciuli, ca să facă față frigului de la Kaliningrad și să reziste ceremoniei dedicate intrării fregatei în marina Indiei.

„Fregata este dovada creșterii forței navale a Indiei” a scris pe Twitter ministrul Rajnath Singh.

Delighted to attend the Commissioning Ceremony of #INSTushil, the latest multi-role stealth-guided missile frigate, at the Yantar Shipyard in Kaliningrad (Russia).

The ship is a proud testament to India’s growing maritime strength and a significant milestone in long-standing… pic.twitter.com/L6Pok31wQJ