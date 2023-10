Rusia scoate la licitație apartamentul din Crimeea al soților Zelenski, pe care l-a confiscat. Care este prețul de pornire

Apartamentul din Crimeea al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi al soției sale, Olena Zelenska, va fi scos la licitație pe 30 octombrie, relatează sâmbătă EFE.

Apartamentul, situat într-un complex rezidențial de lux, a fost confiscat în mai de ”parlamentul” impus de Rusia în peninsula anexată ilegal, în 2014. Apartamentul are o suprafaţă de 119,5 metri pătraţi şi este situat în zona rezidenţială Imperator din localitatea Livadia, în stațiunea Ialta, una dintre principalele destinaţii turistice din peninsulă. Are un living cu vedere panoramică, un dormitor, o baie şi o bucătărie open-space cu spaţiu de luat masa. Balconul are vedere la Marea Neagră şi la Palatul Livadia, care a fost cândva casa de vacanţă a ultimului ţar rus Nicolae al II-lea, împuşcat de bolşevici în 1918, potrivit TVR.

Agenția oficială TASS a transmis apartamentul va fi scos la licitaţie ”la roşu”, întrucât cuplul prezidenţial nu a locuit niciodată în această proprietate unde doar pereţii sunt zugrăviţi. Sursa citată precizează că apartamentul nu este mobilat şi nici nu are sistemul electric instalat.

Prețul de pornire va fi de 24,6 milioane de ruble (242.875 euro la cursul de schimb curent).

Cererile de cumpărare vor fi acceptate până pe 26 octombrie, iar participanţii la licitaţie vor fi obligaţi să depună un depozit de 50% din preţul iniţial de pornire.

Ads