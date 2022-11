Ministerul britanic al Apărării a transmis marți, 1 noiembrie, că Rusia a mutat rachete balistice de mari dimensiuni în Belarus cel mai probabil ca un ”mesaj către Occident”, relatează Sky News.

În actualizarea zilnică privind situația de pe frontul din Ucraina, Londra a subliniat că Moscova are ”stocuri foarte limitate” de rachete AS-24 Killjoy și ”continuă să irosească munițiile avansate cu rază lungă de acțiune împotriva unor ținte de importanță operațională limitată”.

Mutarea rachetelor balistice în Belarus oferă Rusiei ”un mic avantaj în ceea ce privește lovirea unor ținte suplimentare în Ucraina”, se mai arată în analiza Ministerului britanic al Apărării.

”Probabil că a efectuat această desfășurare în principal pentru a transmite un mesaj Occidentului și pentru a prezenta Belarusul ca fiind din ce în ce mai complice în război”, a subliniat ministerul.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 November 2022

Ads

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ohQH7fYyqM

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Q9WxS4UKza