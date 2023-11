Rusia ar putea pierde războiul din Ucraina. Indiciile, dezvăluite de fostul comandant al armatei SUA în Europa

Generalul Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA din Europa, a declarat că războiul dintre Israel și Hamas nu este o coincidență, în contextul în care armata rusă ”eșuează” în Ucraina.

Generalul american a subliniat, într-un interviu la ”Pașaport diplomatic” de la Digi24, că războiul declanșat de Rusia în Ucraina a fost o ”descurajare eșuată”.

”Noi, Occidentul, nu am făcut nimic după ce Rusia a invadat Georgia, nu am făcut nimic în Siria după ce rușii și regimul Assad au trecut peste linia roșie trasată de președintele Obama. Nu am făcut nimic cu adevărat consecvent după ce Rusia a invadat Ucraina în 2014, cei 20 de ani petrecuți în Afganistan au ajuns să fie o catastrofă. Și apoi, chiar și în SUA, pentru prima dată în viața mea, nu am avut o tranziție pașnică a puterii, întreaga tragedie din 6 ianuarie (n.r. 2021 atacul de la Capitoliu). Germanii încă construiau Nord Stream 2, la sfârșitul anului 2021, deci îţi poţi imagina că rușii se gândeau că nu vom face nimic dacă ar merge mai departe și vor termina treaba în Ucraina. Şi în sfârşit, nici ucrainenii nu au făcut tot ce ar fi trebuit să facă înainte de luna februarie a anului trecut. Așadar, capacitatea Rusiei de a folosi dezinformarea pentru a ne determina să ne pierdem încrederea în alegerile noastre, în instanțele noastre şi între noi, stresul asupra Alianței (n.r. Nord Atlantice) cred că sunt parțial motivele pentru care Kremlinul a simțit că ar putea invada Ucraina.

Ads

Și apoi, acum o lună, Hamas a atacat Israelul, din Fâșia Gaza. Aceasta nu este o coincidență, pentru că sponsorul Hamas este Iranul. Iranul este cel mai apropiat aliat al Rusiei. Rusia avea nevoie de o oarecare distragere a atenției, deoarece campania lor de distrugere a Ucrainei eșuează și, prin urmare, aveau nevoie de distragere a atenției. Cred că asta face parte din ceea ce a generat atacul Hamas asupra Israelului. Bineînţeles, modul în care Hamas a atacat Israelul este mai mult decât un atac terorist normal, în care se aruncă totul în aer. Adică, modul foarte specific în care au ucis brutal femei, copii, oameni în vârstă a fost făcut într-un fel premeditat, am spune, pentru că erau siguri că Netanyahu va reacționa excesiv. Și, desigur, a făcut-o. Toată lumea din Hamas ar trebui să fie ucisă. Nu le pasă de poporul palestinian. Dar când premierul Netanyahu spune că misiunea este de a distruge Hamas, nu poți distruge Hamas decât dacă elimini cauza principală. Și cauza principală, cred, este că aveți 2 milioane de palestinieni care nu au unde să meargă”, a declarat Ben Hodges.

Ads

El a continuat spunând că cei care beneficiază de războiul dintre Israel și Hamas sunt Rusia și Iranul, intrucât conflictul a frânat implementarea Acordurilor Abraham, care ar fi făcut ca țările arabe să se apropie de Israel.

Referitor la situația de pe frontul din Ucraina, fostul comandant al trupelor SUA din Europa consideră că sunt șanse ca Rusia să piardă războiul. În opinia sa, relațiile Kremlinului cu Iranul și Coreea de Nord arată că sancțiunile impuse de Occident au avut efect asupra industriei de apărare a Rusiei.

”Faptul că Vladimir Putin a trebuit să zboare peste 11 fusuri orare ca să-i ceară lui Kim Jong Un muniție veche de artilerie este o declarație destul de puternică. Și apoi, munca lor cu Iranul de-a lungul anilor, nu știu, dar îmi imaginez că furnizează informații despre tehnologia nucleară ca să-i ajute pe iranieni, în timp ce Iranul, desigur, oferă drone. Adică, faptul că Rusia trebuie să ceară Iranului drone este, de asemenea, interesant pentru mine. Și i-ai văzut probabil zilele trecute, Rusia a contactat Pakistanul și Egiptul, care sunt foști clienți, spunând, ”hei, avem nevoie de niște motoare de elicoptere pe care vi le-am vândut”.

Ads

Cred că industria de apărare a Rusiei este într-o stare mult mai proastă decât poate ceea ce cred oamenii. Și, de aceea, este o parte a motivului pentru care rămân atât de optimist cu privire la Ucraina. China, desigur, nu am crezut niciodată aceste prostii, că sunt prieteni fără limite sau prieteni pentru totdeauna sau oricare ar fi descrierea. Cu siguranță nu sunt aliați. (...) Chinezii văd Rusia ca partener junior în relația lor, China vede Rusia ca sursă de gaze ieftine și, desigur, chinezii nu vor ca acest lucru să fie întrerupt. Chinezii știu că va deveni din ce în ce mai ușor să treacă prin nord, prin zona arctică, deci, pentru transportul lor maritim asta ar fi o îmbunătățire semnificativă. Deci nu vor ca nimic din partea Rusiei să perturbe acest lucru. Și, în sfârșit, nu cred că vor să vadă o prăbușire a Federației Ruse, nu pentru că îl iubesc pe Putin, ci pentru că preferă o stabilitate, status quo, de dragul lor și poate un colaps lung și treptat ar fi în regulă. Cred că este util că președintele Xi a spus: nu, fără arme nucleare. Asta nu ar fi acceptabil”, a mai explicat Ben Hodges.

Ads