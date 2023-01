Rusia a suplimentat numărul trupelor din Belarus, în prima zi a armistițiului anunțat de Putin VIDEO

Un tren cu soldați ruși şi echipament militar a ajuns vineri, 6 ianuarie, în Belarus, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut de Ministerul belarus al Apărării, în contextul în care Kremlinul a declarat un armistiţiu unilateral de Crăciunul după rit vechi, care a intrat în vigoare vineri.

Joi, Minskul anunţa o consolidare a cooperării militare ruso-belaruse.

A full report by the #Belarusian television company VoenTV about the arrival of a train with about 30 BTR-82A, BTR-80K, as well as with BREM-K to the Republic of #Belarus straight from the Arzamas Machine-Building Plant #Russia pic.twitter.com/0Mmt7Yricl