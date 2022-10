Noi dovezi ale disperării lui Putin. Tancuri destinate exporturilor, trimise pe frontul din Ucraina VIDEO

După ce a trimis pe frontul din Ucraina echipamente din epoca sovietică, președintele Vladimir Putin apelează acum la cele destinate exportului.

Noi filmări apărute în ultimele zile pe rețelele de socializare arată că armata lui Putin a trimis în Ucraina o versiune de export a tancului T-90, lucru care demonstrează că Rusia se confruntă cu epuizarea rezervelor de blindate.

12 iskander-m in Kherson region. Might not be new to the SMO but moving. pic.twitter.com/Cww72Ap0AQ