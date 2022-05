Un videoclip în care a fost surprins momentul când un tren de marfă transporta vehicule militare rusești T-62, din perioada sovietică, circulă pe rețelele de socializare.

Potrivit Obozrevatel, vehiculele ar fi fost scoase din depozitele din Crimeea și regiunea Rostov pentru a fi trimise separatiștilor pro-ruși din Ucraina.

#Ukraine: Videos recently appeared showing ancient T-62M & T-62MV tanks being moved from military storage in Rostov Oblast & Crimea, for possible use in UA.

These are stored in the Russian mobilisation reserve- but most were already donated to Tajikistan, LNA (Libya) & Syria. pic.twitter.com/o8WEHsK2CM