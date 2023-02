Rusia a trimis roboți pe frontul din Ucraina. Vehiculele Marker vor fi echipate cu arme antitanc VIDEO

Dmitri Rogozin, șeful grupului de consilieri militari și al centrului științific și tehnic ”Lupii țarului”, a anunțat că Rusia a trimis 4 din cele 5 vehicule terestre fără echipaj (UGV) ”Marker” pe care le are pe frontul din Donbas.

Platformele robotice urmează să fie dotate cu arme antitanc.

”Primii patru roboți Marker au sosit în regiune conform programului. Începem să încărcăm imagini-țintă, să dezvoltăm algoritmi de luptă ca parte a unui grup de roboți de luptă și să instalăm arme antitanc puternice”, a scris Rogozin pe Telegram.

Postarea a fost distribuită de analistul militar Sam Bendett, specializat în sisteme robotice și inteligență artificială, care a anunțat că Rogozin ar fi coordonat crearea unor centre întărite în care militarii să fie antrenați pentru folosirea acestor UGV-uri și în care să fie produse unități suplimentare.

Russia’s Dmitry Rogozin via his Telegram channel: “Marker UGVs have arrived in Donbas. We will start uploading target images and combat algorithms, and will install anti-tank weapons.” https://t.co/cWCLxeEp72 https://t.co/BBmMN8fJxG pic.twitter.com/HFzfk7iEz6