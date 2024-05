Un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina. Câți soldați au fost eliberați

Ucraina şi Rusia au anunţat vineri, 31 mai, primul lor schimb de prizonieri de război în aproape patru luni, 150 de persoane fiind eliberate după negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că 75 de prizonieri ucraineni s-au întors din Rusia. Printre aceştia se numără patru civili, în timp ce restul erau membri ai armatei. Ministerul rus al Apărării a declarat, la rândul său, că Ucraina a predat 75 de persoane în cadrul unui acord mediat de Emiratele Arabe Unite, a relatat agenţia de ştiri RIA.

"După o lungă pauză, a avut loc un alt schimb de prizonieri: 75 de apărători şi civili au fost eliberaţi din captivitatea inamicului", a declarat Comitetul ucrainean de coordonare pentru prizonierii de război. Imagini publicate împreună cu o declaraţie a Comitetului arată militari înfăşuraţi în steagurile naţionale albastru-galbene.

Oficialii ucraineni au declarat că au adus înapoi în ţară 19 apărători de pe Insula Şerpilor, care a devenit un simbol al sfidării ucrainene în primele zile ale războiului, când gărzile ucrainene au refuzat să se predea forţelor ruseşti.

Comitetul a mai spus că, în cadrul schimbului, trupurile a 212 apărători ucraineni au fost predate de Rusia.

❗️#Ukraine has returned 75 people from Russian captivity

They are both military personnel and civilians. pic.twitter.com/17KSLeDxyQ