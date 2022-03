Rușii au bombardat Teatrul Dramatic din Mariupol, în care peste o mie de oameni se adăposteau FOTO

Viceprimarul orașului-port Mariupol a declarat pentru BBC că forțele ruse au bombardat un teatru unde se adăposteau peste o mie de civili.

Serhiy Orlov a spus că în clădire se aflau între 1.000 și 1.200 de oameni. Numărul victimelor este încă necunoscut, a precizat el. Informația a fost confirmată și de ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, care a spus că sute de civili se adăposteau în clădire.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli