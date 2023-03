O rusoaică a fost arestată la Moscova pentru înaltă trădare. Cum a ajutat armata ucraineană VIDEO

Serviciul de Securitate din Rusia a anunțat că a arestat o femeie suspectată de înaltă trădare, relatează TASS.

Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, este acuzată că a trimis bani armatei ucrainene.

”A fost dejucată o activitate ilegală a unei locuitoare a Moscovei, implicată în înaltă trădare sub forma prestării de ajutor Forţelor Armate ale Ucrainei”, se arată în comunicatului Serviciului Federal de Securitate (FSB).

Suspecta a fost reţinută în timp ce încerca să iasă din ţară.

Un tribunal din regiunea Lefortovo din Moscova au decis arestarea acesteia pentru o perioadă de 60 de zile, potrivit Adevărul.

