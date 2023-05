Cine este ucraineanul care a ucis singur 6 ruși într-o confruntare dură la Bahmut: ”Am uitat de rană datorită adrenalinei” VIDEO

Armata ucraineană a făcut publică o filmare din dronă cu o luptă extrem de dificilă din tranșeele din Bahmut.

Potrivit Batalionului 1 Mecanizat din Brigada 30 Mecanizată a armatei ucrainene, un singur soldat ucrainean, cu nume de cod „Chinaz”, a reușit să ucidă șase militari ruși.

Soldatul ucrainean se află în prezent în spital, fiind rănit în timpul confruntărilor. El a dat detalii despre cum a decurs lupta, precizând că se va întoarce pe front.

”Lupta a fost atât de dinamică și de intensă, încât am uitat de rană datorită adrenalinei și n-am știut nici cum a trecut timpul. Am crezut că au fost câteva minute, dar apoi băieții au spus că a fost o jumătate de oră. Dar îmi amintesc clar multe detalii ale luptei. Și chipul rusului care m-a atacat primul, parcă ar fi stat chiar în fața mea...”, a declarat amintește „Chinaz”, se arată în postarea de pe Facebook.

Soldații ucraineni au fost avertizați prin radio că cei șase ruși se îndreaptă spre ei, însă, din cauza locului, ”Chinaz” era singurul care avea poziție de tragere.

”Mai întâi am auzit voci, apoi o față a ieșit cu prudență din spatele cotiturii șanțului. L-am privit bine, privirile ni s-au întâlnit ochi în ochi... Apoi au fost împușcături și schimburi de grenade. Am încercat să-i împiedic să se ridice pentru a ținti și a arunca o grenadă. De aceea rușii au aruncat la întâmplare și nu au putut să-mi nimerească tranșeea. Aveam o poziție destul de confortabilă, așa că am tras mai bine și am aruncat grenade în țintă. Drept urmare, a eliminat un inamic, al doilea, al treilea... Ceilalți trei au început să se retragă târâș, poate că unul dintre ei a fost rănit. Se pare că nu se așteptau să fie urmăriți. Și am alergat de-a lungul tranșeei, i-am prins din urmă și am tras mai multe salve de aproape”, a mai povestit ucraineanul, potriviti Digi24.

Imaginile filmate cu drona le-au arătat ucrainenilor că, în total, în zonă erau aproximativ 200 de ruși.

Poziția lor a fost bombardată mai multe ore și, după ce atacul a încetat, soldații ucraineni răniți au fost evacuați.

Cine este ”Chinaz”

Familia lui Roman, cu nume de cod ”Chinaz”, este din districtul Olevski, din regiunea Jitomir. Acolo îl așteaptă soția, părinții și doi frați. Înainte de a merge la război, el a lucrat ca sudor.

”Nu la medalii trebuie să ne gândim, ci la cum să alungăm inamicul din țara noastră cât mai repede posibil. Facem un lucru comun - împreună pentru Victorie!”, a mai spus el.