Zeci de foști luptători de la Azovstal, salvați din captivitatea rusă. Unul dintre soldați a fost eliberat a doua oară FOTO

Andri Yermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă, 6 mai, că a avut loc un nou schimb de prizonieri de război.

Potrivit acestuia, au fost eliberați 45 de prizonieri de război, inclusiv zece ofițeri. Toți au apărat uzina siderurgică Azovstal din Mariupol, când a fost asediată de trupele rusești, în 2022.

Printre ucrainenii eliberați se numără 42 de bărbați și trei femei, a precizat oficialul de la Kiev.

”Oamenii noștri sunt cea mai mare valoare a noastră. Continuăm să eliberăm tot poporul nostru.Slavă eroilor ucraineni! Ne bucurăm să vă vedem pe toți acasă!”, a scris Yermak pe Twitter.

Our people are our greatest value. We continue to fulfill the task of President @ZelenskyyUa "to release all our people" together with the Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War.

