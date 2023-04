Rusia şi Ucraina au efectuat luni, 10 aprilie, un nou schimb de prizonieri de război, 106 militari ruşi fiind eliberaţi în schimbul a 100 de militari ucraineni, potrivit anunţurilor făcute de cele două părţi, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Printre ucrainenii eliberaţi se numără şi soldaţi care au luptat la oţelăria Azovstal din Mariupol, capturată de trupele ruse în luna mai anul trecut după un lung asediu, a anunţat pe Telegram consilierul prezidenţial ucrainean Andrei Iermak.

Unii dintre militarii ucraineni eliberaţi sunt răniţi sau bolnavi, a mai precizat oficialul ucrainean, care a descris acest schimb de prizonieri cu Rusia drept ”dificil”.

It was a difficult exchange. I'm grateful to the entire team, the Coordination Staff for the Treatment of Prisoners of War, for each doing what many often think is impossible. The work of each of these people is very important. pic.twitter.com/o88Z35DeuC