Autorităţile din Rusia şi Ucraina au anunţat, joi, un nou schimb de prizonieri, care implică repatrierea a 90 de militari şi civili ai ambelor părţi, 45 de fiecare parte. Printre ei și doi copii, luați cu forța de trupele ruse din Ucraina.

Andrii Iermak, şeful Cancelariei prezidenţiale de la Kiev, a declarat că armata rusă a transferat în Ucraina 45 de prizonieri ucraineni - militari, membri ai Gărzii Naţionale şi civili.

"Avem veşti bune. Am reuşit să readucem acasă din captivitate 45 de luptători din cadrul Forţelor Armate, din cadrul Gărzii Naţionale, din cadrul Serviciului de Stat pentru Protecţia Frontierelor şi doi civili", a afirmat Andrii Iermak, conform realitatea.net.

La rândul său, Ministerul Apărării de la Moscova a confirmat că Ucraina a eliberat 45 de militari ruşi, „inclusiv doi ofițeri, 41 de soldați, un sergent, un angajat civil al Azovstal și un apărător voluntar din Herson”, a scris Iermak pe Telegram.

A new prisoner exchange has taken place. #Ukraine returned 45 defenders. pic.twitter.com/Gn9a71greV

Rusia şi Ucraina efectuează în fiecare lună schimburi de prizonieri.

De asemenea, Moscova a anunţat că doi copii ucraineni au fost transferaţi familiilor. Este vorba de Renat, în vârstă de 6 ani, și Varvara, în vârstă de 10 ani.

„Mama lor, un medic militar, a fost eliberată în timpul schimbului mare din octombrie 2022. Ea și soțul ei așteptau de multă vreme întoarcerea copiilor lor”, a transmis Andrii Iermak, şeful Cancelariei prezidenţiale de la Kiev.

🥹 During the prisoner exchange, #Ukraine returned two children illegally taken to Russia: 6-year-old Renat and 10-year-old Varvara.

"Their mother, a military medic, was released during the big exchange in October 2022. She and her husband had been waiting for the return of… https://t.co/BpGZgmVVo7 pic.twitter.com/GGXzkudgUl