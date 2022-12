Nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina. Printre cei eliberați se află și luptători de la Azovstal FOTO

Rusia şi Ucraina au făcut joi, 1 decembrie, un nou schimb de prizionieri, fiecare parte eliberând câte 50 de soldaţi, potrivit CNN.

Informația a fost confirmată de Andrii Iermak, şeful Biroului preşedintelui ucrainean, şi Denis Puşilin, şeful autoproclamatei Republici Populare Doneţk.

Iermak a declarat că printre cei eliberați se numără luptători de la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol şi prizonieri de la Olenivka. ”Vom acţiona până când ultimul ucrainean va fi eliberat”, a promis Iermak.

