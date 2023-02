116 soldați ucraineni au fost eliberați în schimbul a 63 de ruși. Negocierile, mediate de un stat arab VIDEO/FOTO

Un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina a fost anunțat sâmbătă, 4 februarie.

Şeful biroului lui Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, a precizat că Ucraina a primit înapoi 116 soldaţi.

Potrivit oficialului ucrainean, este vorba despre ”apărători ai oraşului Mariupol, partizani ai Hersonului, lunetişti din vecinătăţile Bahmut”.

