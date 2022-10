Aleșii democrați din Congresul SUA și-au retras scrisoarea prin care i-au solicitat președintelui Joe Biden să negocieze cu Rusia încheierea războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Cei 30 de democrați care au semnat scrisoarea trimisă luni Casei Albe au explicat că a fost scrisă cu mai multe luni în urmă, iar personalul care a făcut-o publică nu a verificat-o înainte să o trimită.

În scrisoarea respectivă, președintelui Joe Biden i se cere să schimbe strategia privind războiul și să apeleze la calea diplomatică.

”Având în vedere pagubele produse de acest război în Ucraina și în lume, precum și riscul de escaladare catastrofală, credem, de asemenea, că este în interesul Ucrainei, Statelor Unite și lumii să evite un conflict prelungit. Din acest motiv, vă îndemnăm să combinați sprijinul militar și economic pe care Statele Unite l-au oferit Ucrainei cu un impuls diplomatic proactiv, dublând eforturile de a căuta un cadru realist pentru încetarea focului”, i-au transmis semnatarii președintelui SUA.

BREAKING:

The Congressional Progressive Caucus withdraws its letter urging Biden to start ceasefire negotiations with Russia due to “high energy prices” & the risk of nuclear war

The letter signed by AOC, Ilhan Omar, Rashida Tlaib & others was “published by staffers by mistake” pic.twitter.com/3SnvfIttwp