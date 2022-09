Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că membri ai organizaţiei vor ”rămâne” la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, pe care au inspectat-o joi, informează France Presse.

Inspecţia centralei Zaporojie de către AIEA, al cărei şef Rafael Grossi a fost prezent, a fost aşteptată cu nerăbdare, după săptămâni de bombardamente care au stârnit temeri privind o catastrofă nucleară.

Rusia, ale cărei forţe au ocupat centrala din martie, şi Ucraina se acuză reciproc pentru aceste atacuri.

”Am realizat ceva foarte important astăzi. Şi cel mai important lucru este că AIEA rămâne aici. Să ştie lumea că AIEA rămâne la Zaporojie”, a spus Grossi după inspecţie.

Totuşi, el nu a precizat câte persoane vor rămâne şi nici pentru cât timp. Miercuri, el a spus că AIEA va încerca să stabilească o ”prezenţă permanentă” la centrală după vizită.

În timpul inspecţiei, ”am putut aduna o mulţime de informaţii. Am văzut principalele lucruri pe care trebuia să le văd”, a declarat Grossi presei ruse.

”Am făcut o primă evaluare. Am văzut munca dedicată a personalului şi a conducerii. În ciuda circumstanţelor foarte, foarte dificile, ei continuă să lucreze cu profesionalism”, a adăugat el.

#IAEA Director General Rafael Grossi published a video on the results of his visit to the #ZaporizhzhiaNPP

He confirmed that he would not stay at the station, but other members of the mission would work at the ZNPP. pic.twitter.com/C2jU8pyarP