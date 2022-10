Un important șef din Poliția ucraineană a fost ucis în atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra Kievului

Șeful departamentului de securitate cibernetică din Poliție, Iuri Zaskoka, a fost ucis în atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra Kievului.

Anunțul a fost făcut de consilierul ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko. Potrivit acestuia, Zaskoka se îndrepta spre serviciu în momentul atacului.

”Lovitura de astăzi de la Kiev i-a luat viața lui Iuri Zaskoka, 41 de ani - șeful departamentului de securitate cibernetică din cadrul Poliției Naționale din Kiev. L-am cunoscut, era un om minunat, profesionist și patriot. Yuri se îndrepta cu mașina spre serviciu când a fost ucis de Rusia. Condoleanțe familiei sale”, a scris Gerașcenko pe Twitter.

Today's strike on Kyiv took the life of Yurii Zaskoka, 41 - head of Cyber Security department in Kyiv National Police. I knew him, he was a great person, professional and patriot.

Yurii was driving to work when Russia killed him.

Condolences to his family. pic.twitter.com/3W19vDTk2p