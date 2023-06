Serghei Șoigu, în inspecție la o fabrică de tancuri din Siberia. Cererea urgentă făcută în plină contraofensivă ucraineană VIDEO

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a mers într-o inspecție la o uzină militară din regiunea Omsk, în vestul Siberiei, relatează AFP.

Şoigu, ”a stabilit obiectivul de a continua creşterea producţiei de tancuri”, a precizat armata rusă într-un comunicat.

Potrivit ministrului, acest lucru este necesar pentru ”a satisface nevoile forţelor ruse care îndeplinesc sarcinile operaţiunii militare speciale” din Ucraina, se mai arată în comunicat.

Serghei Şoigu a subliniat, de asemenea, necesitatea de a îmbunătăţi siguranţa vehiculelor blindate şi a echipajelor acestora, potrivit aceleiaşi surse.

Sergei Shoigu visited Omsktransmash for an inspection. The video shows a new batch of T-80BVM obr 2022 tanks, including one with a Nakidka coat and a roof screen, and BTR-70, 2S4, 2S5, D-30, 2B9, and other equipment in storage.https://t.co/WNaNYuXZr4https://t.co/XbrokvtSnf pic.twitter.com/2bhCxgFy9g