Pretinsa ”vizită” a ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, pentru ”înaintarea poziţiilor ruse” în Ucraina s-a dovedit a fi la mai mult de 80 de kilometri distanţă de linia frontului, informează RFE/RL, potrivit Kyiv Independent.

În weekend, Ministerul rus al Apărării anunța că Șoigu a inspectat trupele țării implicate în ”operațiunea militară specială”, în zonele ocupate din Ucraina.

Ministerul a făcut public un videoclip în care Șoigu era într-un elicopter militar, susținând că acesta a vorbit cu trupele despre evaluarea actuală de pe câmpul de luptă ”în prima linie” și la un ”post de comandă”.

”Şeful armatei ruse a zburat în jurul zonelor de desfăşurare a trupelor şi a verificat poziţiile avansate ale unităţilor ruse în zona operaţiunii militare speciale”, anunța ministerul în aplicaţia de mesagerie Telegram.

Shoigu inspected the grouping of troops in the zone of the special operation in Ukraine

Ads

The Minister of Defense of Russia made a working visit to the territory of the Southern Military District: pic.twitter.com/wZB3CHg8dY