Tragedia unui recrut rus care s-a sinucis, refuzând să lupte în Ucraina: ”Voi muri în țara mea, fără să am sânge străin pe mâini”

Un tânăr de 20 de ani din republica rusă Komi s-a sinucis la o bază militară din apropiere de Moscova pentru că nu a vrut să meargă pe front în Ucraina, relatează Novaia Gazeta Europa.

Potrivit camarazilor săi, care l-au găsit mort, tânărul s-a spânzurat cu cureaua, pe 10 februarie.

El a lăsat și un bilet de adio, rudele sale confirmând că scrisul este foarte asemănător cu cel al lui Gridin, potrivit Știrile TVR.

În scrisoare, tânărul a explicat că a fost ”inclus pe o listă de rotație a militarilor care merg în războiul din Ucraina”. El a mai scris că le-a cerut ofițerilor săi superiori să îl lase să rămână unde se afla ”deoarece nimeni din compania noastră nu s-a mai întors de acolo”, dar, ca răspuns, comandantul său ”l-a agasat constant” cu abuzuri.

In the Moscow region, a conscript committed suicide because he did not want to fight in Ukraine

Ads

The conscript left a suicide note. He said that the command wanted to send him to Ukraine. He asked his commander not to send him to the war, after which they started mocking him. pic.twitter.com/Ml6cQI5AyS