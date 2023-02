Armata ucraineană a făcut public un nou videoclip cu momentul în care distruge un sistem de apărare aeriană TOR M2DT, pe care rușii l-au adus pe front din zona Arctică.

Sistemul de rachete a fost reperat de o dronă care a transmis coordonatele Brigăzii 406 de artilerie. Din două lovituri, el a fost distrus.

Sistemul TOR a fost prezentat cu mândrie la televiziunea oficială a armatei ruse, Zvezda TV, fragment care apare și în prima parte a videoclipului.

”Sistemul primește o lovitură directă și ia foc. Ocupanții încearcă să-l stingă cu un stingător, stingătorul cade, ocupantul fuge, apoi are loc un alt atac al artileriei ucrainene și muniția detonează”, au scris forțele armate ale Ucrainei pe Telegram.

The Russians brought the Arctic version of the Tor M2DT air defense system to the front, filmed a video and showed it on Zvezda TV. And then a Ukrainian drone found it, and the 406th artillery brigade destroyed it. https://t.co/4SIIo8eoTc pic.twitter.com/qcwahhh9SQ