Unde ascund ucrainenii sistemele Himars pentru a nu fi distruse de ruși: ”Adăposturile au fost construite pe vremea URSS” VIDEO

Un militar ucrainean care se prezintă drept ”Căpitanul Himars” le-a transmis un mesaj rușilor care se laudă că au distrus o parte din temutele lansatoare multiple de rachete.

Într-o înregistrare distribuită de Ministerul ucrainean al Apărării, militarul dezvăluie unde sunt ascunse sistemele Himars. Potrivit acestuia, lansatoarele de rachete sunt ținute în adăposturi speciale antiatomice, construite de pe vremea fostei Uniuni Sovietice.

”Aruncați o privire la condițiile în care lansatoarele HIMARS sunt depozitate. Acestea sunt facilități militare construite în perioada Uniunii Sovietice, care pot rezista inclusiv la atacuri nucleare”, declară ”Căpitanul Himars”. El i-a contrazis pe ruși, spunând că niciun astfel de vehicul nu a fost distrus până acum.

A friendly reminder from Captain HIMARS...

To whom it may concern.

P.S. There hasn't been a single HIMARS system destroyed so far. Want to know why? pic.twitter.com/5hPz9Xu35d