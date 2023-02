”Momeala” folosită de armata ucraineană pentru a-i induce în eroare pe ruși. Cum arată sistemul HIMARS gonflabil FOTO/VIDEO

Ucrainenii folosesc lansatoare multiple de rachete HIMARS gonflabile pentru a-i induce în eroare pe ruși.

O fotografie cu o astfel de momeală a fost distribuită pe rețelele de socializare, după de armata rusă a susținut că ar fi distrus mai multe sisteme HIMARS, fabricate în SUA.

Administratorii paginii OSINTtechnical au obținut și o fotografie cu un M777 gonflabil - un tip de obuzier cu calibru de 155 de milimetri, fabricat în Marea Britanie.

Ukrainian HIMARS and M777 decoys in the east pic.twitter.com/Db2wPQ3jih

Mai multe detalii despre ”momelile” folosite de armata ucraineană a dat chiar producătorul lor. Echipamentele gonflabile sunt prouse de o firmă din Cehia.

Czech TV @ReporteriCT: Czech 🇨🇿 production of inflatable decoys HIMARS, which are delivered to Ukraine 🇺🇦

(English subtitles added) pic.twitter.com/wiyKTjCRSK