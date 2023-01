Mesajul special al ucrainenilor pentru ruși, de Anul Nou. Temutele sisteme de luptă care au fost împodobite cu luminițe VIDEO

Deși soldații ucraineni au fost nevoiți să-și petreacă Anul Nou pe front, departe de cei dragi, au realizat un ”cadou” adaptat la actuala situație pentru rușii care le-au invadat țara.

Soldații au împodobit cu luminite sisteme HIMARS și au lansat atacuri asupra pozițiilor ruse în noaptea de Revelion.

”Răul care a apărut cu mult înainte de acest Crăciun va fi pedepsit! Mulțumim partenerilor și prietenilor noștri că ne-au dat Sabia Răzbunării. O vom folosi în scopul pentru care a fost creată”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării în mesajul postat de Anul Nou, potrivit Adevărul.

