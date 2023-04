Ucraina a primit mult așteptatele sisteme de apărare Patriot: ”Frumosul nostru cer devine mai sigur”

Autoritățile de la Kiev au anunțat miercuri, 19 aprilie, că armata a primit primele sisteme de apărare antiaeriană americane Patriot, relatează France Presse.

Anunțul vine în contextul în care Kievul pregăteşte o contraofensivă de amploare împotriva forţelor ruse.

”Siteme Patriot pentru patrioți. Astăzi, frumosul nostru cer ucrainean devine mai sigur întrucât sistemele de apărare antiaeriană Patriot au sosit în Ucraina'”, a scris pe Twitter ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, care a mulţumit Statelor Unite, Germaniei şi Olandei pentru că ”s-au ţinut de cuvânt”.

“Patriots” for patriots

