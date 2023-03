Situație critică pentru soldații ucraineni în Bahmut: ”Sunt mai mulți ruși decât avem noi muniție” VIDEO

Volodimir Nazarenko, comandant adjunct al Gărzii Naționale a Ucrainei, a afirmat pentru postul de radio NV Radio că luptele se desfășoară în prezent ”non-stop” în Bahmut, unde rușii încearcă de mai multe luni să preia controlul, relatează Reuters.

Comandantul a catalogat situația din orașul din estul Ucrainei ca fiind ”critică”:

”Ei nu țin cont de pierderile suferite în încercarea de a lua orașul cu asalt”, a afirmat Nazarenko, adăugând că trupele ucrainene încearcă să ”provoace cât mai multe pierderi inamicului”.

Însă, s-ar putea să nu fie suficient. ”Avem nevoie de cât mai multă muniție. Sunt mai mulți ruși aici decât avem noi muniție pentru a-i distruge”, a adăugat el, potrivit Adevărul.

Într-o actualizare a situației din Bahmut, Nazarenko a transmis sâmbătă că linia frontului din oraș a fost stabilizată în ultimele zile de către forțele ucrainene, în ciuda bombardamentelor intense și neîncetate ale trupelor ruse.

Conform comandantului adjunct al Gărzii Naționale a Ucrainei, armata lui Putin nu a trecut râul Bahmutka, iar centrul orașului se află sub controlul trupelor ucrainene.

”Fiecare oră în Bahmutka este un iad. Inamicul a înregistrat succese în nordul, nord-vestul Bahmutului în urmă cu o săptămână. Soldații ucraineni ripostează. În ultimele zile, linia frontului a fost stabilizată datorită muncii și eforturilor noastre”, a mai spus Nazarenko.

#Bakhmut through the eyes of eyewitnesses. pic.twitter.com/QfutB9AzsO