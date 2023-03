A doua țară NATO care trimite avioane de luptă Ucrainei. Câte aeronave MiG-29 va primi armata lui Zelenski

Premierul Slovaciei, Eduard Heger, a anunțat vineri, 17 martie, că țara sa va trimite 13 avioane de luptă MiG-29 în Ucraina, devenind al doilea membru al NATO care promite aceste avioane, relatează CNN.

”Promisiunile trebuie respectate și, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut mai multe arme, inclusiv avioane de luptă, am spus că vom face tot posibilul. Mă bucur că alții fac la fel”, a scris Heger pe Twitter. El a adăugat că ajutorul militar este esențial pentru ca Ucraina și Europa ”să se poată apăra” de Rusia.

