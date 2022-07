Soldatul britanic Aiden Aslin, capturat în Ucraina și condamnat la moarte, a fost înregistrat în timp ce cânta imnul Rusiei, pentru televiziunea de stat.

Potrivit imaginilor de pe rețelele de socializare, cel care i-a cerut soldatului să cânte imnul Rusiei este americanul John Mark Dougan, un fost ofițer de poliție care lucrează pentru organizația rusă de propagandă Sputnik International.

La final, Dougan îi spune soldatului capturat: ”Am pielea de găină, omule. A fost al naibii de bine!”. Aslin răspunde: „Serios?”, iar Dougan continuă: „Absolut. Ai talent, omule. Mulțumesc! O voce uimitoare!”

Yikes. Exiled U.S. conspiracy theorist John Dougan has apparently interviewed Aiden Aslin, the captured UK volunteer soldier now awaiting execution in the DNR. This footage of Aslin singing the Russian national anthem is chilling. Presumably he hopes this will keep him alive? pic.twitter.com/hEg32gnwlu