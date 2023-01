Replica halucinantă a unei mame pentru un soldat rus care a fost capturat în Ucraina: ”Ești singurul ei copil?” VIDEO

Un soldat rus luat prizonier a primit de la mama sa un răspuns care i-a șocat chiar și pe ucraineni, după ce a sunat-o pentru a-i spune că a fost capturat.

Soldatul le-a povestit ucrainenilor că a mers pe front pentru a scăpa de închisoare, el fiind condamnat pentru crimă.

Dialogul între soldatul rus și cei ucraineni a fost postat pe Twitter de site-ul independent WarTranslated.

”Mai mulți soldați ruși - mobilizați, dar și condamnați - au fost capturați. Unul dintre ei executa o condamnare de 22 de ani. Copil singur la părinți, când și-a sunat mama, aceasta i-a spus că mai bine murea”, se arată în mesajul care însoțește filmarea.

Captured a mix of mobiks and convicts from Russia. One was serving a 22-year sentence. The only son, when phoned his mother, she said it would be better if he was dead. pic.twitter.com/fYy8aHCWdd