Parașutistul rus Pavel Filatiev, care a devenit cunoscut după ce a fugit din țară, criticând dur acțiunile președintelui Vladimir Putin, și-a distrus pașaportul și alte documente rusești în fața camerei și le-a aruncat în toaletă.

Soldatul, în vârstă de 33 de ani, a petrecut două luni pe front în Ucraina. Ulterior, el a publicat pe Vkontakte, echivalentul rusesc al Facebook-ului, un jurnal de 141 de pagini în care vorbește despre experiența trăită pe front.

Acum, el s-a filmat pe Aeroportul Charles de Gaulle din Paris în timp ce își rupe pașaportul rusesc, pe cel militar și carnetul de veteran și le aruncă în toaletă.

Videoclipul a fost preluat de Anton Gherașcenko, un consilier în Ministerul de Interne de la Kiev.

“F*** you, putin!” – Pavel Filatyev, a former russian paratrooper, who publicly criticized the invasion in a 141-page testimony.

The fugitive reached Paris. In protest, he tore up his passport, military ID, and veteran's ID right in the airport.

Source: https://t.co/eEl7LZ7xfn pic.twitter.com/kIUsJoNeNR