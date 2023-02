Cum se încălzește un soldat rus rămas fără apărare pe frontul din Ucraina, după ce tancul i-a fost distrus VIDEO

Armata ucraineană a făcut public un nou videoclip cu un soldat rus care pare că face mișcare pentru a se încălzi, după ce tancul i-a fost distrus.

Videoclipul a fost distribuit de Brigada 108 de Vânători de Munte a Ucrainei.

Tanchistul a fost surprins în timp ce începe să facă flotări, sprijinit de vehiculul distrus. Urmează apoi alt set de exerciții fizice, acesta imitând chiar lovituri de box.

After the 108th mountain assault battalion destroyed his tank, the Russian decided to take up fitness. pic.twitter.com/ACl39OBzC2