Soldat rus, capturat de ucraineni după ce a fost abandonat într-o pădure pentru că a fost rănit: ”Atât valorezi pentru țara ta!” VIDEO

Soldații ucraineni au capturat un militar rus care fusese rănit în lupte și abandonat de camarazii lui, în zona Bahmutului.

Militarul a fost găsit întins într-o pădure, plin de sânge și incapabil să se miște.

Dmitri, administratorul site-ului War Translated, a distribuit un video cu dialogul dintre ucraineni și militarul capturat. Acesta a declarat că este din regiunea Moscovei și că a fost trimis pe front în urmă cu două luni.

Soldat ucrainean: Când ai fost rănit? Ieri?

Soldat rus: Da, la miezul nopții.

Soldat ucrainean: Și ai tăi nu au venit să te recupereze azi-noapte?

Soldat rus: Nu.

Soldat ucrainean: Și ați venit să stabiliți „lumea” voastră aici. Noi ne recuperăm răniții în 15 minute. Ai zăcut aici toată noaptea. Atât valorezi pentru ei! Țara ta, și tu lupți pentru ea. Idioții naibii. Măcar dac-ai avea pentru ce lupta. Nu dau doi bani pe tine, ești nimic pentru ei.

After assaulting the Russian positions, wounded occupiers waited for evacuation all day. No one came for them except for the 3rd Assault Brigade.

The assault was carried out near Bakhmut by the Myron platoon of the 2nd Company of the 2nd Assault Battalion. pic.twitter.com/FJZQpXto0E