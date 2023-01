Armata ucraineană a făcut publică o nouă dovadă care arată că mulți soldați ruși sunt trimiși pe front fără echipamentele necesare pentru a le salva viața.

Un soldat rus ucis pe front purta o vestă de protecție făcută din zale de aluminiu. Vesta, de producție sovietică, protejează împotriva loviturilor de cuțit sau cel mult împotriva gloanțelor de cauciuc.

Soldatul ucrainean care a făcut descoperirea s-a declarat șocat.

”Am văzut tot felul de tâmpenii, dar o vestă din zale în secolul XXI... cu o gaură în ea. Idioții au venit la noi îmbrăcați în folie de aluminiu... Sunt șocat”, a spus acesta.

Videoclipul, distribuit pe Twitter și de Dmitri, deținătorul contului de Twitter War Translated, a precizat că este vorba despre o vestă de protecție numită ZhZL-74.

”Vesta ZhZL-74 făcută din solzi de aluminiu nu l-a salvat pe un soldat rus de o împușcătură care i-a fost fatală”, a scris el, potrivit Digi24.

The use of a ZhZL-74 armoured vest made of aluminum scales did not save a Russian soldier from a mortal gunshot wound. pic.twitter.com/vMyz8ZTZ89