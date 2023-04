Un soldat ucrainean, eliberat recent dintr-o tabără rusă, s-a emoționat până la lacrimi când a mâncat primul măr proaspăt.

Momentul a fost filmat la scurt timp după ce 44 de ucraineni au fost eliberați. Ei au fost luați prizonieri anul trecut.

Potrivit șefului cabinetului prezidențial, 42 dintre cei eliberați erau soldați, iar doi, civili. Unii dintre ei aveau răni în urma torturilor la care au fost supuși, potrivit Știrile PROTV.

În video-ul făcut public de autoritățile ucrainene, soldații apar cu capetele rase, stând pe pământ. Doi dintre ei mănâncă câte un măr. În timp ce unul zâmbește mulțumit, altul lăcrimează emoționat și spune: Am visat la un măr timp de un an.”

First apple or fresh fruit for these Ukrainian soldiers in nearly a year.

They were part of a group of 44 Ukrainian POWs exchanged yesterday. pic.twitter.com/Ne2KvO81km