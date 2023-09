Prima zi la noul loc de muncă i-a adus moartea unui soldat ucrainean care a supraviețuit 18 luni pe front. Rușii au atacat depozitul unde se angajase FOTO

Un ucrainean care a luptat pe front încă din primele luni ale invaziei a fost ucis la scurt timp după s-a întors la familia sa, într-un atac al rușilor.

Cazul său a fost făcut public de Ministerul ucrainean al Apărării.

Potrivit sursei citate, bărbatul a supraviețuit pe front peste un an și jumătate și se întorsese recent acasă, la soția sa și cei trei copii.

Marți, Petro Burban a mers la noul său loc de muncă, la depozitul de ajutoare umanitare Caritas-Spes. El a fost ucis însă într-un ”atac terorist rusesc” asupra depozitului, a precizat ministerul.

