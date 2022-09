Un videoclip în care apar mai mulți soldați ucraineni în timp ce împart bomboane copiilor dintr-o zonă eliberată de sub ocupația rușilor a adunat mii de aprecieri pe Twitter.

Soldații le împart dulciuri micuților într-un loc de joacă din regiunea Harkov, care nu a fost distrus în urma bombardamentelor rusești.

Copiii curioși se apropie de mașina militarilor, iar unul dintre ei îl întreabă pe un soldat dacă are să le dea un steag. ”Nu, fiule, le-am arborat pe toate”, îi răspunde el.

La un moment dat apare și o fetiță care se apropie timid, la îndemnul soldatului: ”Am o ciocolată specială pentru tine. Îmi amintesc că ieri îți era frică de soldații ucraineni, nu erai tu? Îți mai este frică?” Ea primește ciocolata și răspunde zâmbind: ”Nu!”

Touching video🥲

🇺🇦Soldiers bring candies to kids in liberated territories of the #KharkivOblast:

- Dear defender, do you have a 🇺🇦 flag for us?

- No, son, I've hung all of them 💪#StandWIthUkraine #UkraineWIllWin pic.twitter.com/Sbby4Y5RLl